الامارات | هيئة الطرق والمواصلات تدعو إلى تجنّب استخدام المترو في أوقات الذروة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2024

دعت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي المترو إلى تجنّب استخدام المترو في أوقات الذروة، والتخطيط لرحلاتهم عند الضرورة في إطار المحطات المعلن عنها لحين استكمال عودة الحركة الطبيعية لجميع المحطات.

وقالت الهيئة نظراً لاستمرار الجهود للتعامل مع التأثيرات على بعض محطات المترو، نعلمكم بوجود تغييرات في زمن التقاطر على الخط الأحمر لمترو دبي، ولن يتوقف المترو في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة.

ودعت الركاب اتباع اللوحات الإرشادية والتعاون مع موظفي محطات المترو والحافلات.

كما أعلنت إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد عند دوار مطار آل مكتوم الدولي أمام الحركة المرورية.