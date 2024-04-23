الامارات | مدارس حكومية وخاصة تتبع «التعليم عن بُعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتّبعت مدارس حكومية وخاصة نظام التعليم عن بُعد، أمس، في إطار توجيهات الجهات المعنية باتباع المرونة في تطبيق «التعليم الحضوري»، وفي الوقت نفسه تلقى الطلبة، أمس، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال حساباتهم الإلكترونية.

وأكدت إدارات مدرسية الجاهزية لاستقبال الطلبة، ولكن اتباع نظام «التعلم عن بعد» جاء تحسباً لوجود بعض آثار الأمطار التي شهدتها الدولة أخيراً، والتي قد تتسبب في تأخر الطلبة عن الحضور للمدارس، وتأكيداً للحرص على سلامتهم.

وبدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، إعلان نتائج طلبة الثاني عشر.

وأكدت مدارس خاصة تطبق المنهاج الوزاري في دبي والشارقة، أن النتائج جاءت مرضية للطلبة وأولياء الأمور، حيث اطلع عدد كبير من الطلبة على نتائجهم، وفي انتظار إمكانية طباعة بطاقات الأداء.

ووفق الجدولة الزمنية لإعلان النتائج وإتاحتها للطلبة عبر بوابة الطالب، سيتم إعلان نتائج الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الـ11، اليوم، وسيتمكن طلاب صفوف الخامس إلى الصف الثامن من الحصول على نتائجهم يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري، وأخيراً طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، سيتم الكشف عن عنها يوم الخميس 25 منه.

وتمكن عدد من الطلبة وأولياء أمورهم من الدخول إلى بوابة الطالب، والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، ويمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج، وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الـ12 صباحاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن بإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة، وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة، الذين سيقومون بدورهم بالإجابة عن هذه الاستفسارات.

وحدد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2023-2024، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (A)، التي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% بالفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث فيكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي)، فيما يكون الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (A) هو 30%، أو للاختبار الختامي فيكون 70%.

وأوضح الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، ثلاثة إجراءات لتقييم طالب الحلقة الثالثة في مواد المجموعة (A)، وهي أولاً التقييم التكويني الذي يكون محدداً بمعايير مركزية تشمل أموراً عدة، منها ضوابط التطبيق، والرصد ووزن التقييم، وثانياً التقييم الختامي، وهو اختبارات مركزية لمواد المجموعة (A)، وتطبق وفق برمجة زمنية يتم الإعلان عنها خلال الفصول الدراسية الثلاثة، ويطبق الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وثالثاً يقيم الطلبة أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجات ووضع كل حالة، بناءً على الخطة التربوية الفردية.

وبالنسبة لمواد المجموعة (B) لطلبة الحلقة الثالثة، التي تشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار CCDI، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال واللغات، فإن وزن التقييمات للاختبار التكويني لمجموع الفصول الدراسية الثلاثة هو 70%، ووزن الاختبار الختامي هو 30%، ويكون التقييم التكويني محدداً بمعايير مركزية، فيما يتحدد التقييم الختامي في كل فصل دراسي وفق معايير محددة، ويعمم على المدارس.

وذكر الدليل طريقة احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، تركز على خمسة إجراءات، هي أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وأن مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة (A) التي تظهر على صورة حروف وأرقام، ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة (A)، كما تخضع مواد المجموعة (B) لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف، وليس بالدرجات، ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سُلّم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، ويظهر في أسفل الشهادة.

• طلبة الصف الـ 12 تلقوا نتائج الفصل الدراسي الثاني.