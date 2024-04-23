الامارات | «تعاونية الاتحاد» تدعم المتضررين من الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت تعاونية الاتحاد في تقديم الدعم والمساعدة للعديد من العوائل المتضررة من المنخفض الجوي، عبر توفير وتوصيل المواد الغذائية لهم، بالتعاون مع مبادرة «فرجان دبي» لتوصيل المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للسكان في منطقتي الراشدية والبرشاء جنوب.

وتأتي مبادرة التعاونية في المشاركة لمساعدة المتضررين من المنخفض الجوي، ضمن مسؤوليتها ومبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وتعظيم قيم التكافل، وتعزيز الهوية الوطنية، ومساندة الحكومة في تجاوز تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة أخيراً.

وقامت التعاونية بحشد الجهود لدعم العمل الدؤوب والمتواصل للجهات الرسمية، ومساعدة المتضررين من آثار المنخفض الجوي، عبر تجهيز وتوفير طرود غذائية بداخلها مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر، ثم توزيعها بالتعاون مع «فرجان دبي» على الأسر المتضررة، حيث عكست هذه المبادرة روح المسؤولية والحس الوطني والتكاتف بين المؤسسات وأفراد المجتمع، والتي تنسجم مع توجهات قيادة الدولة الحكيمة.

وأكدت التعاونية أن مشاركتها في مبادرة مساعدة المتضررين من المنخفض الجوي تعزز روابط التكافل والتواصل بين المؤسسات وأفراد المجتمع، وتدعم جهود الدولة لمواجهة الأزمات حال وقوعها، إذ كانت تعاونية الاتحاد من أولى الجهات التي تقدم المساعدة للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت أن مشاركة المؤسسات في دبي للحد من تداعيات المنخفض الجوي عكست ملحمة اجتماعية.