جامعة خليفة الأولى محلياً على قائمة النشر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم حصولها على موقع الصدارة محليا في قائمة البحوث المنشورة في أفضل 1% من المجلات البحثية العالمية، بإجمالي 125 بحثا تم نشرها في عام 2023، متجاوزة بذلك نظيراتها في دولة الإمارات، وفقًا لقاعدة البيانات "سكوبس" وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 % عن عام 2022 عندما نشرت الجامعة 89 ورقة بحثية في أفضل 1% من المجلات البحثية العالمية، ما يدل على زيادة ثابتة في التميز البحثي على مر السنوات .. كما أنها تصدرت قائمة أفضل 5 % من المجلات العلمية الأكثر اقتباسًا بعدما نشرت ما مجموعه 532 بحثًا في العام نفسه، بزيادة قُدّرت بـ 39.6% عن عام 2022.

وقال الدكتور أحمد الدرة، نائب رئيس أول في البحوث والتطوير في جامعة خليفة: "تقود الجامعة البحوث الرائدة في قطاعات مثل الفضاء والعلوم الطبية الحيوية والطاقة والروبوتات والهندسة، من خلال حصولها على أكثر من 300 براءة اختراع بالإضافة إلى وجود أكثر من 230 طلب براءة اختراع للحصول على الموافقة وأكثر من 680 كشفا عن اختراع".

وأضاف أن الأداء المتميّز لجامعة خليفة في نشر البحوث في أفضل 1% و5% من المجلات العلمية، شهادة على التزام الجامعة بتعزيز ثقافة البحوث عالية الجودة والابتكار التكنولوجي المتقدم، كما أن الجامعة كانت ولا تزال سبّاقة في مجال رعاية الباحثين المتميزين في العلوم والقادرين على نشر بحوثهم في المجلات العلمية المرموقة، ويسلط تعاوننا الدولي الضوء على المساهمات البارزة لجامعة خليفة في النهوض بالمجالات العلمية، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وتساهم جامعة خليفة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتنمية الثروة البشرية والمعرفية لدولة الإمارات، من خلال 12 مركزا بحثيا يخطط كل واحدٍ منها لمجموعة واسعة من المشاريع ذات المستويات المنخفضة والعالية من الاستعداد التكنولوجي، وسبع مجموعات بحثية ومختبرات وسبعة مختبرات أساسية تتميز بمرافقها الحديثة.

ويشمل نطاق بحوث جامعة خليفة مجموعة واسعة من التخصصات، كالروبوتات والتخلص من انبعاثات الكربون والوقود المستدام إضافة إلى الأساليب الجديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومواد التخزين والنقل وتطبيقات مثل الاحتراق وخلايا الوقود والتطورات في علم الوراثة والكيمياء الحيوية.