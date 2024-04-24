الامارات | "الشؤون الإسلامية" تعتمد اللائحة النهائية لتصاريح حجاج الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة كافة الإجراءات، والترتيبات المتعلقة باعتماد القائمة النهائية لفرز واختيار حجاج الدولة لهذا العام 1445هـ/ 2024م، وذلك وفق معايير قرار مجلس الوزراء وقرارات لجنة التراخيص ذات الصلة.

وأكدت الهيئة أن نتائج الفرز تتم عبر البرنامج الإلكتروني، وقد راعت آلية الفرز المعايير والاشتراطات المعتمدة، التي تعطي أولوية منح التصاريح لكبار المواطنين ومرافقيهم، وأصحاب الهمم والأمراض المستعصية الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الصحية، مشيدة بحرص القيادة الرشيدة على تحقيق السعادة للجميع، وتهيئة بيئة مثالية للحجاج وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحتهم.

وكانت الهيئة أعلنت في الفترة السابقة أن الذين قدموا في النظام الإلكتروني للحج هذا العام بلغ عددهم 37 ألفا و743 مواطنا ومواطنة، وتمّ اختيار ستة آلاف و228 منهم، وهو عدد الحجاج المخصص لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الموسم، وذلك بناء على الترتيبات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع الدول الإسلامية في هذا الشأن لأجل سلامة الحجاج، وتهيئة البيئة المثالية لهم لأداء هذه الفريضة بيسر وسهولة وسلامة.