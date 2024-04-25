الامارات | «صحة دبي» تستحدث مكتباً لإدارة الكوارث والأزمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إجراء تحول جذري في منظومة الأمن الصحي في إمارة دبي، وذلك بتضمين هيكلها التنظيمي مكتباً لإدارة الكوارث والأزمات، ستكون مهمته الأساسية رفع مستوى جاهزية القطاع الصحي في دبي، وتعزيز قدراته، وتمكينه من التصدي لأية تحديات طارئة أو أزمات صحية، فضلاً عن توليه مسؤولية تطوير وإدارة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وغير ذلك من المسؤوليات والمهام التي تستهدف دعم الأمن الصحي للمجتمع، وتعزيز مكانة دبي وتصنيفها ضمن المؤشرات العالمية للجاهزية.

جاء إعلان الهيئة عن هذا التحول المهم ضمن مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد)، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور أعداد كبيرة من قادة المؤسسات الصحية والعلماء والأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال استشاري الصحة العامة ومدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في الهيئة، الدكتور خالد عبدالله لوتاه، إن المكتب مدعوم بإمكانات استثنائية، أهمها مركز العمليات والتحكم المزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية والذكية لإدارة الكوارث والأزمات، إلى جانب برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات الذي يتضمن أفضل البرامج المتقدمة في هذا المجال، والمعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأميركية للجراحين.

وعن اختصاصات المكتب، أوضح لوتاه أن هناك مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات التي يتولى المكتب تنفيذها والقيام بها، ومنها تعزيز مكانة دبي وتصنيفها ضمن المؤشرات العالمية للجاهزية، وتطوير وإدارة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، ورفع مستوى جاهزية القطاع الصحي تجاه الكوارث والأزمات، إضافة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوقائية والاستباقية للتصدي للكوارث والأزمات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجال، وإعداد البحوث العلمية ودراسات التنبؤ للمستقبل.

بدأت هيئة الصحة في دبي، قبل شهرين، تنفيذ برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات، الذي يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الصحية في دبي، وتعزيز منظومة الوقاية والأمن الصحي تجاه أية حالات طارئة محتملة عبر منهج موحد ومعتمد دولياً.

كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة صقل خبرات ومهارات 10 آلاف من قيادات المستشفيات الحكومية والخاصة والكوادر الطبية والفنية المساندة والتمريض في دبي، وتمكينهم جميعاً من التعامل الأمثل مع الكوارث والأزمات والطوارئ.