الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدين بسداد 794 ألف درهم لشركة دائنة، بعد ثبوت حصوله على قرض منها، دون أن يلتزم بسداده في الموعد المقرر.

وأفادت تفاصيل الدعوى، بأنه بموجب سند دين مُبرم بين المدعية (الشركة)، والمدعى عليه، منحته الشركة مبلغ 794 ألف درهم واجبة السداد في موعد محدد، لكن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته، ولم يسدد الدين على الرغم من إقراره به.

وقدمت المدعية (الشركة) صورة ضوئية من سند الدين المبرم بين طرفي الدعوى، وحضر المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة، وقرر استعداده لدفع المبلغ محل المطالبة، وتضمين قرار المحكمة بالسداد، وإلزام المدعية بالتوقيع على كتاب التنازل عن حقها في القرض وسند الدين الشخصي بين الطرفين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفوائد التأخيرية المطالب بها، تكون مستحقة عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه، وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير.

وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المترصد في ذمته، مع فائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

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