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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة، بحق امرأة سرقت جهاز كمبيوتر محمولاً من مقر إحدى الشركات، بقصد استعادة مبلغ 150 درهماً كانت مستحقة لها.

وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن المتهمة كان لديها مبلغ مترصد في ذمة الشركة، وبدلاً من اللجوء إلى طريقة قانونية دخلت المقر وتحدثت مع الموظف المختص الذي حدد لها موعداً لاستلامه، لكنها تصرفت بغرابة وسرقت الجهاز وغادرت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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