الامارات | هزة ارتدادية بقوة 6.1 درجة تضرب سواحل شرق تايوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل شرق تايوان صباح اليوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان قولها، إن الهزة من توابع زلزال هوالين الرئيسي، الذي ضرب المنطقة في الثالث من أبريل الجاري وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل، مشيرة إلى أن تايوان شهدت حتى صباح اليوم 1303 هزات ارتدادية، منذ زلزال هوالين، حيث بلغت شدة ست هزات ارتدادية 6 درجات على الأقل و63 بين 5 و6 درجات.