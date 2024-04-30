الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً صباح الخميس.

وسيحدث المد الثاني عند الساعة 05:18 والجزر الأول عند الساعة 22:19 .

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48والمد الثاني عند الساعة 02:38.

الجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 29 75 20

دبي 39 30 70 30

الشارقة 40 25 75 30

عجمان 38 29 80 35

أم القيوين 39 26 80 30

رأس الخيمة 40 26 75 30

الفجيرة 33 25 80 45

العـين 40 26 70 25

ليوا 42 25 75 20

الرويس 41 25 70 30

السلع 40 25 75 35

دلـمـا 36 26 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 85 35

أبو موسى 36 27 85 35