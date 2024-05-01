الامارات | 950 ألف مستخدم لبطاقة «نول الرقمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن ارتفاع أعداد مستخدمي تطبيق الدفع الرقمي «نول» (nol pay) إلى أكثر من 950 ألف مستخدم، من إجمالي عدد مستخدمي بطاقات «نول» التقليدية والرقمية البالغ خمسة ملايين مستخدم تقريباً.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن ذلك انعكس على كمية البطاقات الرقمية، التي بيعت من خلال هواتف «سامسونغ» الذكية الخاصة بالمستخدمين منذ إطلاق الخدمة، والتي تجاوزت الـ6000 بطاقة رقمية، بزيادة بلغت 100% عما تم بيعه خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 4355 معاملة رقمية منذ إطلاق الخدمة في يناير 2024.

ويعتبر إطلاق هذه الخدمة خطوة تطويرية تسهّل على مستخدمي هواتف «سامسونغ» المحمولة استخدام وسائل النقل العام، حيث تتيح أحدث ميزة في تطبيق (nol Pay) لمستخدمي تلك الهواتف إمكانية الوصول بسهولة إلى مترو دبي ووسائل النقل العام الأخرى، عن طريق تثبيت بطاقة «نول الرقمية» على أجهزتهم الذكية.

وقال مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في الهيئة، صلاح الدين محمد المرزوقي، إن «هذه المبادرة المبتكرة تمكن مستخدمي هواتف (سامسونغ) من إجراء معاملات بطاقة (نول الرقمية) مباشرة من هواتفهم الذكية، ما يضمن رحلات سلسة عبر شبكة النقل العام الواسعة في دبي».

وأضاف المرزوقي: «توفر بطاقة (نول الرقمية) مزايا تمتد إلى ما هو أبعد من وسائل النقل العام، حيث يمكن استخدامها في الدفع للمعاملات في مختلف منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك المتاجر المختارة، والبقالات، والمتاحف، وغيرها، الأمر الذي يعزّز الراحة والكفاءة للمستخدمين في جميع أنحاء المدينة».

وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهل تجربة التنقل وتسرّع من التقدم التكنولوجي في مدينة دبي، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من الراحة والسلاسة للمستخدمين، مؤكداً التزام هيئة الطرق والمواصلات بتحسين جودة الحياة للمقيمين والزوّار على حدٍ سواء.