الامارات | استشارة قانونية.. هل يرث الأحفاد إذا مات الأب قبل الجد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسأل قارئ :

لدي ثلاثة أخوة توفوا قبل والدى، الأول له ابن واحد، والثاني له ثلاثة أولاد، والثالث له ثلاث بنات.. فهل يحق لأولادهم أن يرثوا حسب القانون المطبق؟ وما هو نصيب كل واحد فيهم؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

إذا كانوا اخوانك توفوا قبل والدك فإن لأبنائهم وصية واجبة مقدارها نصيب آبائهم، بفرض أنهم أحياء أو ثلث التركة أيهما أقل وتوزع عليهم جميعًا ذكوراً وإناثاً للذكر منهم مثل حظ الأثنين.



يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل ([email protected] )