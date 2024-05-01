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الامارات | مدارس خاصة في أبوظبي تتيح الدراسة عن بعد غداً

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة في أبوظبي تتيح الدراسة عن بعد غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بإمكانية تطبيق التعلم عبر الإنترنت غدًا "الخميس" بسبب الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرة إلى أنه واعتمادًا على كيفية تطور توقعات الطقس خلال الساعات المقبلتين، قد تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتحويل المدارس إلى التعلم عبر الإنترنت غدًا.
وأشارت المدارس إلى أنها ستقوم باستقبال الطلبة الراغبين في الدراسة داخل الصفوف الدراسية ما لم يصدر أي قرار بتحويل كافة المدارس للتعليم عن بعد، ودعت الطلبة وذويهم إلى الاستعداد لأي من الاحتمالين. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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