الامارات | رأس الخيمة: "التعليم عن بعد" في المدارس الحكومية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: "التعليم عن بعد" في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة "تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الخميس والجمعة 2024 02-03 مايو حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة".
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