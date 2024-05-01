الامارات | رأس الخيمة: "التعليم عن بعد" في المدارس الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة "تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الخميس والجمعة 2024 02-03 مايو حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة".