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الامارات | رأس الخيمة: "التعليم عن بعد" في المدارس الحكومية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة "تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يومي الخميس والجمعة 2024 02-03 مايو حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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