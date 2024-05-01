الامارات | الأول من يوليو المقبل بداية الإجازة الصيفية للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد التقويم المدرسي للعام الأكاديمي الجاري، بأن إجازة الصيف لطلبة المدارس، تبدأ في الأول من يوليو المقبل، فيما تبدأ للكوادر التعليمية والإدارية والفنية في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وبينت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024، من التقويم المدرسي الذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على موقعها الإلكتروني، أن آخر يوم دراسي للطلبة 14 يونيو المقبل، وذلك بانتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الجاري.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي انطلق في 15 أبريل الماضي، لجميع الحلقات في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة 5-14 يونيو المقبل، ويلي الانتهاء من الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 15 حتى 18 من الشهر نفسه، ثم يتم تحليل النتائج وإصدارها 5 يوليو المقبل لجميع المراحل.

ووفقا للبرمجة المعتمدة، تعقد امتحانات الإعادة للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدم خلال الفترة 8-12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في الفترة 13-15 يوليو.

وأوضحت البرمجة الزمنية أن الفصل الدراسي الثالث، يتضمن اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى 4 يونيو (2024)، ويخوض الطلبة في الفترة ذاتها امتحانات مواد المجموعة ( (B. ويتخلل الفصل الثالث الذي تبلغ فيه مدة الدراسة 11 أسبوعاً ما يعادل (53 يوماً دراسياً)، اجازة عيد الاضحى المبارك خلال الفترة 15-18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل.

فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025، يوم 26 أغسطس المقبل، وينتهي 27 يونيو 2025، بإجمالي عدد أيام التمدرس 182 يوماً، وستكون إجازة الشتاء خلال الفترة 16 ديسمبر 2024 – 5 يناير 2025، وإجازة الربيع خلال الفترة من 24 مارس2025 إلى 13 إبريل 2025، وذلك بحسب التقويم المدرسي الذي اعتمده مجلس الوزراء للأعوام الثلاثة من 2023 إلى 2025، بهدف وضع إطار زمني، يحدد أيام التمدرس والإجازات الرسمية، مع ضمان هامش مرونة في التطبيق، بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة.

ويركز التقويم على ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس.