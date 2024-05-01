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الامارات | محمد بن راشد ينعي طحنون بن محمد: تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.

وقال صاحب السمو في تغريدة على منصة "إكس": حط اليوم رفيق زايد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحاله عند أرحم الراحمين.. تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم.. عزاؤنا في إنجازاته.. وفي سنوات عطائه.. وفي أبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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