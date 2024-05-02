الامارات | دواوين الحكام تنعى فقيد الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الحكام تنعى فقيد الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، المغفور له بإذن الله تعالى سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وتقدّم ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي وخالص المواساة. وأعلن ديوان صاحب السموّ حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

وفي ما يلي نص البيان..

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس».

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين..وفي ما يلي نص البيان..

«بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه».

وأعلن ديوان حاكم عجمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس.

وتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام، بصادق التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان... «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وفي ما يلي نص البيان..

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس».

كما نعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. وفي ما يلي نص البيان..

«بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس».

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة سبعة أيام اعتباراً من أمس.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وفي ما يلي نص البيان.. «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته».

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس..«إنا لله وإنا إليه راجعون».