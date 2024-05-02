الامارات | «كهرباء دبي» تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية اللازمة خلال فترات الأمطار لتجنّب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية، وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه. وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعانة بخدمات فني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وأهابت الهيئة بمتعامليها إلى زيارة موقعها الإلكتروني (https://www.dewa.gov.ae/rain) وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه.