إسلامية دبي تطلق مبادرة «إمام الفريج»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة «إمام الفريج» في 70 مسجداً من مساجد الإمارة، التي تستهدف أطفال وشباب فرجان دبي من سن 6-21 عاماً ولمدة 4 أشهر، وذلك في خطوة تعكس حجم جهود الدائرة لتعزيز القيم الإسلامية والثقافية في المجتمع.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد وجّه الدائرة، في 8 أبريل الماضي، بإطلاق مبادرة «إمام الفريج»، بهدف تأهيل الأبناء لإمامة المُصلين، وذلك بعد النجاح المجتمعي الكبير الذي حظيت به مبادرة «مؤذن الفريج» في موسمها الأول.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن إطلاق المبادرة التي تتماشى مع «أجندة دبي الاجتماعية 33» يأتي بهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.

وأضاف أن الدائرة ارتأت بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «مؤذن الفريج»، أن تستكمل هذه المسيرة بإطلاق «إمام الفريج» تلبية لتطلعات المجتمع، موضحاً أن هذه المبادرة ستعمل على تأهيل أبناء الفرجان للقيام بإمامة المصلين في مساجد دبي بهدف إرساء علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد.

وأكد المهيري، حرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة ولاسيما تلك التي تعكس تعاليم ومبادئ وقيم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتسهم في تحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سهيل المهيري، مدير إدارة الخدمات الدينية في المساجد، رئيس فريق مبادرة «إمام الفريج»، إنه قد تم اعتماد 70 مسجداً في إمارة دبي للبدء في استقبال الراغبين بالاشتراك في المبادرة، ووضع اشتراطات للمشاركة كالتسجيل عن طريق المحفظين في المساجد المذكورة، وألا تقل نسبة الحضور عن 70% للطالب المشارك.

وأوضح أن الدائرة ستنظم دورة للمنتسبين تعقد من خلال حلقات التعليم وعلى مدار 3 أيام في الأسبوع لفئتين من الأعمار، هما من 6-14 سنة في يوم الأحد «عن بعد» ويومي الثلاثاء والخميس حضورياً من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، ومن 15-21 سنة أيام الاثنين والأربعاء حضورياً ويوم الجمعة «عن بعد»، وذلك من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب. وأضاف رئيس الفريق أنه سيتم تعليم المشاركين في الدورة، البرامج الفقهية لأحكام الإمامة والصلاة وحفظ القرآن الكريم، وأنه سيتم تقييم المشاركين خلال شهر سبتمبر المقبل.