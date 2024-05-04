الامارات | 200 متطوّع لمبادرة «ساعة في حب دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة البرشاء، مبادرة «ساعة في حب دبي»، مشكلة فرقاً تطوعية من شرطة دبي وأفراد المجتمع، للعمل على تنظيف شوارع منطقة اختصاص المركز والأحياء المحيطة بالمساكن والمساجد، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وقال مدير مركز شرطة البرشاء، العميد ماجد السويدي، إن «المواطنين والمقيمين تكاتفوا خلال المنخفض وبعد انتهائه لتقديم المساعدة للمتضررين، والتطوع مع الفرق والجهات الرسمية لتخفيف وطأة الأضرار».

وأضاف: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية في مركز شرطة البرشاء، أعلنا عن مبادرة (ساعة في حب دبي) لتنظيف الطرق والشوارع في مناطق اختصاص المركز، حيث انضم إلينا أكثر من 200 متطوع، منهم أصحاب همم وكبار مواطنين وأطفال، تعاونوا معاً لإعادة الأحياء والطرق نظيفة كما كانت».

من جهته، قال أحمد قمبر، من أصحاب الهمم، وهو موظف في مركز شرطة البرشاء، إن هذه المبادرة انطلقت بعد انتهاء المنخفض الذي أثر على نظافة الطرق والأحياء، مضيفاً «شكّلنا فرقاً تطوعية ووزعناها في نقاط محددة، واستمر العمل 10 أيام في كل من منطقة (البرشاء 1) و(البرشاء 2)، وتعاون معنا كل من شركة الصدف للديكور، وشركة اليوسف لإنهاء عمليات التنظيف، كما شاركنا أيضاً مع فرجان البرشاء في إيصال الوجبات الغذائية والمؤن إلى محتاجيها، وذلك بعد تعذر وصولهم إلى المتاجر نتيجة تجمعات مياه الأمطار».