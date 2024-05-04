الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي أوروبياً بغرامة 10 آلاف درهم، بعد إدانته بتهمة إيداع أموال في حساب بنكي يخص مروّجي المخدرات، كما قضت بمنعه من تحويل الأموال بنفسه أو بواسطة الغير لمدة سنتين، دون إذن من المصرف المركزي. وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي توصلت من خلال تحرياتها إلى تورط المتهم في التعامل بنكياً مع حساب يستقبل عليه مروّجو المخدرات تحويلات مالية، مقابل بيع سمومهم «أونلاين».

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