الامارات | «بيئة أبوظبي» تصدر 4181 رخصة صيد ترفيهي في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 4181 رخصة صيد ترفيهي خلال العام الماضي، مشيرة إلى تسجيل زيادة كبيرة في رخص الصيد الترفيهي، حيث بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها من يونيو إلى أكتوبر من العام الماضي 2837 رخصة، مقارنة بـ1240 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، ما يدعم أنشطة الصيد الترفيهي ويعزز رياضات الصيد البحري في الإمارة، فيما تم إصدار 291 ترخيصاً للصيد التجاري، و60 ترخيصاً لمصائد الدفارة، و60 ترخيصاً لمعدات الصيد بالحظرة.

وذكرت الهيئة أنها وضعت لائحة هي الأولى من نوعها في المنطقة، لفرض قيود على صيد 24 نوعاً من الأسماك المهمة من الناحية التجارية، مع تنظيم المصائد الترفيهية في أبوظبي، لافتة إلى أنها تحظر ذلك بصفتها السلطة البيئية المختصة في تنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي، حيث حظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة من دون الحصول على تصريح من الهيئة.

وأكدت الهيئة اشتراطها أن تكون ممارسة الصيد الترفيهي إما للمترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، موضحة أن معدات الصيد الترفيهي تشمل الخيط والسنّارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو بأي طريقة أخرى تحددها، في حين يقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد للإمارة على الأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال الأنشطة البحرية.

وأشارت إلى أن شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي تنص على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ويسمح لمن هم دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي، كما يجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.

وشددت الهيئة على أنه يجب عدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من غير المرخص له، كما يجب عدم التصرف في الأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة أثناء الإبحار، وذلك إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسوّ أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها، فضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها لأغراض الزينة.

وعن الأنواع والكميات المسموح بها للصيد الترفيهي، أكدت «بيئة أبوظبي» أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، شدد على ضرورة مراعاة ما ورد في القرار الوزاري بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك، التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة تسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيد بكميات الصيد المسموح بصيدها في اليوم لـ24 نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص، ولكل قارب نزهة، وفق القائمة المرفقة بالقرار.

محظورات

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، حظر صيد أو تداول أو الاحتفاظ أو التسبب بضرر لأي من أنواع الثروة المائية الحية التي حددها القرار، والتي تضم أسماك الفرش، و«إشنينو الأصفر»، والمرجان الأحمر، وأسماك خيل البحر، والأسماك الببغائية (القين)، وأسماك القرش واللخم بكل أنواعها، والسلاحف البحرية، والحيتان والدلافين، وأبقار البحر والشعاب المرجانية.

. الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي يستلزم ألا يقل عمر المتقدّم عن 18 عاماً.