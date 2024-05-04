الطقس المتوقع على الإمارات غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين، على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وأفاد المركز، في بيان أصدره اليوم، بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

فيما سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:34، والمد الثاني عند الساعة 23:32، والجزر الأول عند الساعة 16:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

بحرعمان سيكون خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:18 والمد الثاني عند الساعة 08:30، والجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.