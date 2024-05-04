الامارات | رئيس الدولة ناعياً الأمير بدر بن عبد المحسن: رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 75 عاماً.

ودون سموه عبر منصة "إكس": رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز.