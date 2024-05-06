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الامارات | رئيس الدولة يتلقى تعازي محمد بن سلمان بوفاة طحنون بن محمد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية الشقيقة قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله" .

كما قدم سموه التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نهيان الكرام سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه فقيد الإمارات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.
 
كما قدم سموه خلال الاتصال خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو ولي العهد وعائلة الفقيد والشعب السعودي الشقيق ..في وفاة الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله " داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.. فيما شكر سمو ولي العهد أخاه صاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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