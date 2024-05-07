الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في زوجة سيف الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية السابق ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.