الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والثاني عند الساعة 19:19.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 04:51.