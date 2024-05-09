«الأرصاد»: سقوط أمطار على مناطق بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض مناطق الدولة، مع انخفاض بدرجات الحرارة العظمى، والتي يتوقع أن تنخفض أيضاً اليوم، ثم تعاود الارتفاع التدريجي بدءاً من السبت، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، والذي أشار إلى أنه في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

كما يضعف، ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتدد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرصة سقوط الأمطار.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار غرباً وجنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة، تصل سرعتها 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ويصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في الخليج العربي، ويستمر اضطراب البحر حتى غداً السبت، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

وشملت مناطق الهطول غياثي ووتيد، وحرس الجزيرة، ويو النظرة، وسبخة بمنطقة الظفرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار، وسرعتها من15إلى30 تصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب الموج يصبح متوسط صباح السبت في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً،

وسرعتها من10إلى20تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.