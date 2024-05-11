الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية إلى المحكمة المختصة بتهمتي العمل دون الحصول على تصريح، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، كونه أجنبياً انتهت تأشيرته، ولم يتمكن من دفع الغرامة التي استحقت عليه.

وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى أدلة الثبوت بحق المتهم، والتي شملت اعترافه بالتهمتين المسندتين إليه، إذ قرر أن تأشيرته انتهت ولم يجددها، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سمسار مقابل عمولة، وعاقبته بغرامة 1000 درهم والإبعاد عن الدولة.

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