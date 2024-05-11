الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . تعرّض أخي لضائقة مالية، وأُدين لشخص بمبلغ 100 ألف درهم، وطلب مني السداد عنه، فتطوعت بذلك، لكن تحسنت أحواله الآن، فهل يحق لي الرجوع عليه خصوصاً أنه ورث مبلغاً كبيراً عن والدنا؟

(ط.ق - دبي)

يستطيع السائل مطالبة أخيه بالأموال التي سددها عنه، لأنه عندما يسدد ديناً عن شقيقه فإنه يحل مكان الدائن، ويتحتم التزام الأخير بسداد الدين، وفقاً لما استقر عليه القانون.

وتنص المادة (333) من قانون المعاملات المدنية على أنه: من أوفى دين غيره بأمر كان له الرجوع على الآخر بما أداه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.

لكن تظل الإشكالية إذا قام السائل بسداد دين أخيه دون أن يطلب منه الأخير ذلك، فليس من حقه في هذه الحالة الرجوع عليه بحسب القانون كذلك، ووفق المادة (325) من القانون ذاته التي تفصل الحالات التي يجوز فيها الرجوع على الدائن، ولا يشمل ذلك مبادرته بسداد الدين طواعيةً.

وتظل هذه المسائل مرتبطة أساساً بالعلاقات بين الأشقاء التي يجب أن تبنى على الإخلاص والوفاء، وإبراء الذمم حتى لا تظل عالقة في النفوس، ويتوارثها الأبناء.

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