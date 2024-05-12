الامارات | 5 مبادرات لـ «أصحاب الهمم» في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن المجلس تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تمكين أصحاب الهمم.

وأوضح أن المجلس يعمل على تحقيق أهدافه من خلال خمس مبادرات، تتمثل في «الوصول الدامج»، و«تمكين»، و«الإدماج الشامل»، و«حماية»، و«ريادة»، وهي تهدف جميعها إلى تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة من شرطة دبي لتلك الفئة، كما تسعى إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة عبر خدمات رقمية للمتعاملين والموظفين من أصحاب الهمم، وتأهيلهم وتمكينهم لوظائف المستقبل، والعمل على تأهيل المباني لتكون مستدامة ودامجة وصديقة لأصحاب الهمم بشكل شمولي وكامل.

وذكر نائب رئيس المجلس، النقيب محمد المزروعي، أن «الوصول الدامج»، إحدى المبادرات الخمس التي يرتكز إليها المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، تعمل على تهيئة المباني والمرافق والخدمات ووسائل الاتصال والمعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي، بما يتوافق مع مواصفات واشتراطات «كود دبي»، بحيث تكون على أتم الاستعداد للحالات الطارئة والإخلاءات، بما يضمن الاستفادة منها واستخدامها بسهولة وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد أن هذه المبادرة مكنتهم خلال العام الماضي من تأهيل 40 مبنى في شرطة دبي لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

وفي مبادرة «تمكين»، قال المزروعي إنها تهدف إلى تنفيذ دورات تدريبية فاعلة لتطوير مهارات الموظفين من أصحاب الهمم وموظفي الواجهة الأمامية، وتأهيلهم للارتقاء بالسلم الوظيفي وتحقيق أعلى درجات الإنتاجية في شرطة دبي من خلال توفير بيئة عمل حافزة ترتكز إلى روح المبادرة والابتكار. وأضاف: «مكنت المبادرة 15 قيادياً من أصحاب الهمم في مناصب وظيفية، كما حصلت على 18 جائزة في التميز الوظيفي».

وتابع أن مبادرة «الإدماج الشامل» تُعنى بتوظيف أصحاب الهمم وفق الأطر المؤسسية المعتمدة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة تُحقق الإدماج الشامل لهم في المجتمع، لافتاً إلى أن المبادرة نجحت في توظيف أصحاب الهمم بنسبة 13.4% من إجمالي الشواغر الوظيفية.

وأكد المزروعي أن مبادرة «حماية» تعمل على وضع خطط وبرامج متخصصة في التحقيق الجنائي مع أصحاب الهمم باحترافية، وتقدم خدمات أمنية لتلك الفئة باستخدام أدوات ووسائل تقنية مبتكرة، تضمن خصوصيتهم وسرية معلوماتهم والتعامل الأمثل مع حالاتهم بما يضمن حقوقهم.

وقال إن مبادرة «ريادة» تُعنى بالاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، لإطلاق مبادرات ومشاريع مُبتكرة وفق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.