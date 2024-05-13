الامارات | إنقاذ طفل يعاني تشوهاً وعائياً في الرئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الفريق الطبي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ طفل إماراتي تم تحويله إلى المستشفى، بسبب تعرضه لقيء دموي شديد، بعد أن كشفت معطيات المنظار القصبي للرئة أن الطفل يعاني تشوهاً وعائياً نادراً (اتصال شرياني).

ودخل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني قيئاً دموياً شديداً، حيث تم إجراء فحوص فورية له عبر المنظار للجهاز الهضمي، ولم تكشف عن وجود أي نزيف في الجهاز الهضمي، كما تم استبعاد وجود أي نزيف في المجاري التنفسية العلوية.

وتابع الفريق الطبي إجراء فحوص دقيقة للقصبات الهوائية، عبر عملية تنظير كشفت وجود تخثر كبير في مجرى الهواء بالرئة، الأمر الذي استدعى ضرورة إزالته على الفور، ليفاجأ الأطباء بعد ذلك بوجود نزيف رئوي شديد في القسم السفلي من الرئة اليمنى، الذي قد يكون السبب فيه وجود تشوه وعائي موضعي.

وبعد الكشف عن النزيف، قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية، حيث أكدت القسطرة وجود تشوه وعائي نادر (اتصال شرياني بالرئة)، ما استدعى ضرورة التدخل السريع، والتعاون المشترك بين طاقم الأطباء للجهاز التنفسي وأطباء القلب، حيث تمكن الأطباء من إغلاق الشريان المغذي لهذا النزيف عن طريق القسطرة، والعمل على الحد من تكرار هذا النزيف مرة أخرى.

وأشادت مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، الدكتورة صفية سيف الخاجة، بجهود فريق العمل المتكامل في المستشفى، وبأهمية التعاون المثمر بين هذه الطواقم الطبية في مختلف التخصصات، الذي قاد إلى اكتشاف هذه الحالة النادرة، والسعي للسيطرة على النزيف، وتوفير العلاج اللازم لهذه الحالة، بعد الوصول للتشخيص الأدق في ما يتعلق بأسباب النزيف، الأمر الذي يتماشى مع حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توفير رعاية صحية متكاملة في كل منشآتها الصحية، وفق أفضل معايير الجودة والتميز والاحترافية، وتوفير التدريب المستمر للكادر الطبي، وتعزيز قدراته لإجراء العمليات الجراحية النادرة التي تتطلب خبرة ودراية وكفاءة عالية.

بدوره، أوضح استشاري أمراض الصدر للأطفال في المستشفى، الدكتور نادر فرنسيس، أن حالة الطفل تعتبر واحدة من الحالات النادرة التي تم تشخيصها على وجه السرعة، وبكل دقة، والعمل على اتخاذ الإجراء الطبي الأمثل لإنقاذ حياة الطفل، الذي تمكن من الخروج من المستشفى معافى بشكل تام بعد 48 ساعة من الإجراء الطبي، مشيداً بتضافر جهود الطواقم الطبية في جميع التخصصات لتقديم الرعاية الصحية الأمثل للمتعاملين، والإمكانات الطبية عالية الجودة التي توفرها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في جميع مرافقها الطبية.