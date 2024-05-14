الامارات | محاكم دبي تنظّم مختبراً لتحسين الخدمات القضائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبراً مكثفاً لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهود المحاكم للتطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360، التي تمثل منظوراً جديداً ومتكاملاً لمتابعة جهود تحسين الخدمات، ووضع المتعامل في قلب عملية التحسين. وقالت مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، علياء الماجد، إن «مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظفاً من ثماني جهات حكومية، وتضمن تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة سلسة ومتكاملة للمتعاملين».

من جهته، أوضح قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، شمس الدين عبدالمنعم، أن المختبر ركز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360، التي شملت تصديقات الأحوال الشخصية والكاتب العدل والخدمات المساندة.

وأضاف أن جميع مخرجات المختبر سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التي تسعى لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية بطرق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.