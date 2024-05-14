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الامارات | «مجموعة الإمارات» تكافئ موظفيها براتب 20 أسبوعاً

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي.

وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية.

وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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