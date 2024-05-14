الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول الطقس المتوقع ،أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 04:09 و المد الثاني عند الساعة **:**و الجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة 08:37 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 20

دبي 43 28 75 20

الشارقة 42 26 75 25

عجمان 42 26 80 25

أم القيوين 41 27 75 30

رأس الخيمة 42 25 75 25

الفجيرة 39 28 75 30

العـين 43 29 80 20

ليوا 44 28 80 20

الرويس 43 21 75 25

السلع 41 20 80 20

دلـمـا 39 23 80 20

طنب الكبرى 37 24 80 35

طنب الصغرى 37 24 80 35

أبو موسى 36 24 75 25.