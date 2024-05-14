راشد النعيمي يفتتح معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اليوم، النسخة الـ 11 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة محلية وخليجية ودولية تشمل أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية.

ويعتبر المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، منصة حاضنة للمؤسسات التعليمية العليا والجامعات من كافة أنحاء العالم الراغبة في لقاء الطلبة من مختلف الإمارات للتعريف ببرامجها واختصاصاتها، وكذلك التسهيلات المقدمة إلى الطلبة خلال التسجيل والالتحاق بهذه المؤسسات، سواء لإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا، والتعرف إلى آخر التطورات وأفضل الممارسات والأدوات التعليمية الحديثة، إضافة إلى فتح قنوات التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المحلية والعربية والأجنبية.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموهما المتواصل للتعليم ومؤسساته، وإيمانهما المطلق بالدور الكبير الذي يقوم به العلماء والمبدعون والمتميزون في شتى المجالات.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، جعلت الاستثمار في الكادر البشري المواطن هو الغاية الأسمى والسبيل المؤدي للتنمية الشاملة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً واستدامة، وهو ما عزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن إمارة عجمان أصبحت الآن منارة للتعليم العالي ونموذجاً للريادة والإبداع، بما تضمه من مؤسسات مميزة للتعليم العالي وصروحاً شامخة لبناء الأجيال، بفضل الرؤية العميقة والتوجيهات السديدة والدعم المستمر لقطاع العلم والمعرفة من صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وبدأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي مراسم افتتاح المعرض بجولة تفقدية في أرجاء وأجنحة الحدث، يرافقه عدد من الشيوخ والمسؤولين، وعبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وأعضاء المجلس واللجنة المنظمة، حيث تعرف على أهم البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات المشاركة للطلاب ومواكبتها لأحدث الأساليب والبرامج التعليمية.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية المعرض ودوره الريادي في تطوير صناعة التعليم في إمارة عجمان بشكل خاص والدولة عموماً، موضحاً أن المعرض أصبح محطة تعليمية دولية تعزز التعاون وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وقال: إن المعرض يوفر منصة للتواصل المباشر بين طلبة المرحلة الثانوية والراغبين في الالتحاق بتخصصات أكاديمية وبرامج جامعية نوعية مع مسؤولي الجامعات، إذ يخدم بشكل مباشر طلبة المرحلة الثانوية وخاصة طلبة الصف الثاني عشر، والذين وصلت أعدادهم خلال العام 2023 إلى أكثر من 46 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي للإمارة بلغت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة ما يقارب 881 مليون درهم.

وأوضح سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، أن المعرض بات حدثاً دولياً مهما لتسليط الضوء على تطورات التعليم وأدواته المبتكرة ومنصة لاستعراض أحدث التخصصات الأكاديمية، كما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة المناهج والبرامج المطروحة في ظل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات التعليمية المشاركة.

وأكد أن اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض تسعى بشكل مباشر إلى الترويج لفرص استثمارات قطاع التعليم ودعم الجهود المبذولة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، في ظل ما تتمتع به إمارة عجمان من مقومات استثمارية في مجال التعليم ووصول عدد السكان في الإمارة لأكثر من 600 ألف نسمة وفق التقديرات المتوقعة للعام 2026.

حضر مراسم افتتاح المعرض، الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مديرعام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.