الامارات | مجلس الوزراء يعتمد نظام "الإقامة الزرقاء" لمدة 10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، واعتمد خلاله «الإقامة الزرقاء»، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: ضمن مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون العام 2024 عاماً للاستدامة.. اعتمدنا اليوم "الإقامة الزرقاء" ... وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات".

وختم سموه بالقول: "استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا ... وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال".