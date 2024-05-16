الامارات | «معاً» تخصص 91 مليون درهم لدعم 57 مشروعاً مجتمعياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، أنها تعمل على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع والمؤسسات في دعم تنفيذ مشروعات تعالج الأولويات المهمة من خلال الإسهامات الاجتماعية، التي تضمنت العام الماضي 57 مشروعاً، في مجالات الصحة والبيئة والبنية التحتية والتعليم، تعاونت فيها مع العديد من الشركاء مثل دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي وهيئة الرعاية الأسرية ومركز النور وغيرها.

وأفادت المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقي الإسهامات الاجتماعية، في تقرير تخصيص الإسهامات المجتمعية لعام 2023، بأنها نجحت في توجيه إسهامات بقيمة بلغت نحو 91 مليون درهم في قطاعات عدة عادت بالفائدة على 161 ألفاً و59 شخصاً، موضحة أنه تم تخصيص 41.1 مليون درهم للقطاع الاجتماعي، من خلال دعم 28 مشروعاً، فيما حصل القطاع الصحي على 28.05 مليون درهم من مبلغ التمويل الإجمالي، بهدف دعم 12 مشروعاً معنياً بخدمات الرعاية الصحية الاجتماعية.

وتم تخصيص 9.3 ملايين درهم لقطاع التعليم لدعم 10 مشروعات، في حين تم تخصيص مبلغ 12.7 مليون درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية لدعم سبعة مشروعات مختلفة، تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان.

وجمعت الهيئة،إسهامات مالية عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتطبيق «سداد أبوظبي» بإجمالي 1.8 مليون درهم، حيث تم توجهيها بشكل فعّال نحو سبعة مشروعات مختلفة للارتقاء بجودة حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والطلاب والمرضى وفاقدو الرعاية الأسرية وغيرهم كثير.

قال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي: «لطالما كان الإنسان محور الاهتمام والثروة الحقيقية للوطن، ومن هذا المنطلق، نحتفي بالأثر الذي تحقق في مجتمع إمارة أبوظبي، من خلال الإسهامات الاجتماعية التي تلقتها (معاً)، خلال العام الماضي التي بلغت 91 مليون درهم، وتم توجيهها نحو المشروعات التي تركز على الموضوعات ذات الأولوية، ما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».

• «الهيئة» جمعت إسهامات عن طريق أجهزة الصراف الآلي و«سداد أبوظبي» بـ1.8 مليون درهم.