"تصنيف": "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية" بيئة تنافسية لاستكشاف مستقبل الرعاية الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، في فعاليات النسخة الأولى لأسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية"، والذي استضافته دائرة الصحة بأبوظبي خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري، في مقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وضم وفد الهيئة المشارِك، المهندس سعيد المسكري الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، خلفان السعدي المدير العام لتصنيف-رينا لضمان الأعمال، وليد التميمي المدير العام لتصنيف ماريتايم، د. شيخة المعمري مديرة إدارة الرعاية الصحية للشؤون الفنية والإمتثال وبشرى العريشات مديرة إدارة العمليات.

وجاءت مشاركة "تصنيف" في هذا الحدث الذي جمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات الصحيّة، في إطار حرصها على الإحاطة بجميع المستجدات الخاصة بالقطاع الصحي في الدولة، وعلى المستوى العالمي لمواكبة التطورات، حيث يعتبرهذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك مع مختلف ممثلي القطاع الصحي من داخل الدولة وخارجها، كما هدفت أيضاً إلى مناقشة التحديات المستقبلية والحلول المقترحة، من خلال التعاون المشترك في شتى القطاعات لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وقال خلفان السعدي‌‌ ‌‌المدير العام لتصنيف-‌‌رينا لضمان الأعمال: "يعد هذا الحدث منصة مهمة لتبادل المعرفة والتجارب في مجال الرعاية الصحية، نؤمن بأهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات الصحية وتحسين صحة المجتمع بشكل عام"، مضيفاً: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا بدعم اصحاب القرار ومزودي الخدمات لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وتطويرها، ويعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، يوفر أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية فرصة فريدة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطب، ومن خلال مشاركتنا، نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات الطبية الرائدة".

من ناحية أخرى، حرصت الهيئة على بناء شبكة علاقات وشراكات مع الباحثين وصنّاع القرار ومختصي الرعاية الصحية ورواد الأعمال، من شتّى مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

ومثّل أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، مِنصة مهمة استطاعت من خلالها الهيئة أن تستعرض خدماتها وتسلّط الضوء حول مختلف مشاريعها وإنجازاتها وإمكانياتها، لاستكشاف فرص عمل مستقبلية محلية أو دولية، وتبادل الخبرات مع مختلف ممثلي القطاع الصحي من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التعرف على الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاع الصحي وأدوارها، وبناء قاعدة بيانات للباحثين وممثلي المؤسسات الصحية وأصحاب القرار.

وخلال مشاركتها على مدار ثلاثة أيام، استعرضت الهيئة عدة خدمات هدفت إلى دعم وتحسين ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال القيام بعمليات التدقيق والتفتيش وإصدار الشهادات، والتقييم لضمان الامتثال والمطابقة للمعايير المعتمدة وأفضل الممارسات، إلى جانب تطوير الأدوات التنظيمية بما في ذلك المعايير والسياسات والبروتوكولات والمنهجيات في مجال البحث والتطوير، وتقديم حلول وطرح أفكار متطورة ومبتكرة لمختلف خدمات الرعاية الصحية، والتي تستند على أفضل معايير الجودة العالمية، إضافة إلى التعاون مع المشرعين ومنظمي الخدمات الصحية كدائرة الصحة في أبوظبي، لتبني مشاريع تعزيز كفاءة القطاع الصحى في الدولة.

وعلى هامش مشاركتها، عقدت "تصنيف" اجتماعات لمناقشة أهم المستجدات والتطورات في مختلف مشاريع الرعاية الصحية، وتطرقت إلى الخطط التوسعية والفرص المستقبلية.

وشهدت منصة الهيئة حضوراً واسعاً عكس أهمية دورها في دعم القطاع، وبصفتها منظمة معتمدة لإصدار الشهادات مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت التزامها إلى ما هو أبعد من مجرد معايير الجودة، حيث تسعى جاهدة لتوفير ضمانات قوية في رضا العملاء، سلامة المنتجات، الامتثال التنظيمي، النمو المستدام وحماية البيئة.

جدير بالذكر، أنه استناداً على نتائج مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، تسعى "تصنيف" إلى التركيز على الخدمات التي تحظى باهتمام من قبل أصحاب القرار والممثلين عن القطاع الصحي، واستقطاب وتعيين الباحثين في المجالات الطبية المتقدمة، إلى جانب التوسّع في تقديم خدمات الهيئة لتصل إلى المستوى الإقليمي والعالمي.