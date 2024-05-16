الامارات | معرض "الإمارات للمدارس والحضانات" ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا (الجمعة) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض "الإمارات للمدارس والحضانات" والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حتى 19 مايو الجاري.

ويشهد المعرض الذي يأتي تحت مظلة معرض التعليم الدولي، مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة، ليقدم على مدار 3 أيام عرض للعديد من أحدث البرامج التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية.

ويأتي معرض الإمارات للمدارس والحضانات، في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على دعم قطاع التعليم الذي يشهد نمواً ملحوظاً في إمارة الشارقة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في الشارقة لعام 2021 حوالي 3.5 مليار درهم بنمو 4.8% مقارنة بـ 3.34 مليار في 2020، إلى جانب النمو في أعداد الطلبة في التعليم العالي في الشارقة، ليصل الإجمالي إلى 26448 طالباً وطالبة في مختلف المستويات التعليمية.

ويشكل المعرض منصة مهمة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية، وكذلك لأولياء الأمور الذين يتطلعون لإرساء أساسٍ تعليمي متين لأبنائهم، للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم.

كما ستشهد أروقة المعرض الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الجمعة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً ويومي السبت والأحد من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة والمخصصة للأطفال والتي وفرها القائمون على الحدث، بهدف إدخال البهجة والسعادة لدى نفوس الأطفال ومن ضمنها رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، وألعاب تعليمية ونشاطات لتنمية الذهن وتحفيز التفكير، وغيرها من الأنشطة والبرامج التي تجمع بين المتعة والإفادة.