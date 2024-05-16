حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم «الخميس»، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجامعة وذلك في مقر الجامعة.

ناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة كلباء واعتمد عدداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعاتها وتطورها.

واعتمد المجلس اللوائح الداخلية لجامعة كلباء والتي تنظم المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية والدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها، إضافة إلى اعتماد هيكلها التنظيمي.

واعتمد المجلس أيضا تعيين الدكتور علي الزعابي مساعداً لمدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، والدكتور حسان سليم عميداً لكلية إدارة الأعمال، والدكتور لافي محمد موسى عميداً لكلية القانون.

واطلع المجلس على تقرير زيارتي وفد مفوضية الاعتماد الأكاديمي لجامعة كلباء اللتيتن جرتا في وقت سابق وقاما خلالهما بتقييم برنامج التربية البدنية وعلوم الرياضة.

كما اطلع المجلس على التقارير الخاصة باللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي من شأنها تفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة وتسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي.

وتعرف المجلس على أبرز ما تم إنجازه من قبل جامعة كلباء التي تشهد إقبالاً جيداً من الطلبة باعتبارها صرحاً ثقافياً جديداً في المدينة، ويستعد الطلبة لإكمال الدراسة خلال الفصل الصيفي فيما تعمل الجامعة على استقطاب أصحاب الخبرات من الأساتذة أصحاب الكفاءة العالية للانضمام إلى الهيئة التدريسية.

وناقش المجلس الخطوات التي تتبعها جامعة كلباء لتطوير وتعزيز مهارات وقدرات أعضاء الهيئة الإدارية من خلال تنسيبهم في دورات تدريبية تخصصية، إضافة إلى مشاركات الجامعة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية والثقافية واستضافة المؤتمرات التعليمية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على ملتقى الطالبات الذي يوفر منفذ بيع الأطعمة والمأكولات الخفيفة وأماكن جلوس تسع لـ 70 شخصاً، ومساحة للانتظار أو الدراسة أو العمل المشترك على المشاريع العلمية، وهو مزود بمرافق تسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات من حيث المقاعد المريحة والطاولات الجانبية والفردية والمخصصة للاجتماعات، إضافة إلى النباتات المزروعة والواجهة الزجاجية التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال - مصرف الشارقة الإسلامي، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وعبدالله إبراهيم الزعابي المستشار الإداري ومدير إدارة الأفرع بدائرة الموارد البشرية.