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حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) 

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اعتماد «الإقامة الزرقاء» يعزز الرؤية الملهمة لقيادتنا، ويؤكد ريادة الإمارات في مجال الاستدامة عالمياً، ويعزز توجهات حماية البيئة. 
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة لقيادتنا وتؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة عالمياً، توجهات ترسم ملامح المستقبل يحققها مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن تكون الإمارات مركزاً للكفاءات ورواد العمل البيئي، لحماية بيئتنا وضمان استدامتها».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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