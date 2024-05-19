الامارات | عودة الخدمة في محطات مترو «أون باسيف» و«إكويتي» و«المشرق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عودة خدمات مترو دبي في محطات «أون باسيف» و«إكويتي» و«المشرق»، اعتباراً من اليوم، على أن تعود محطة مترو «الطاقة» إلى الخدمة خلال الأسبوع المقبل، وتم الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة، وإجراء الاختبارات للتأكد من الجاهزية التشغيلية الكاملة للأنظمة في المحطات، واستيفاء جميع متطلبات السلامة، لتقديم خدمات المترو بأعلى درجات الانسيابية والأمان للجمهور.

ويؤكد الإعلان عن تشغيل محطات المترو قبل الموعد المحدد، الجهود المبذولة من قِبل الهيئة وفرق العمل، لضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي في المحطات المتأثرة، وحرصها على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للركاب، وتقديم خدمات نقل متكاملة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بالتعاون مع شركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي.

ونفذت الهيئة مجموعة من الاختبارات التشغيلية لضمان كفاءة محطات المترو ومرافقها من أبواب الأرصفة والمصاعد والسلالم المتحركة، وغيرها من المرافق الخدمية، واختبار المؤشرات الحيوية بالنسبة لطاقة الجرّ في القطارات، للحفاظ على سلاسة التنقل بين محطات المترو، إلى جانب اختبارات زمن التقاطر (بدون ركاب)، لضمان دقة مواعيد رحلات المترو في المحطات.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستستمر في توفير خدمة الحافلات المغذية لمحطات المترو، تزامناً مع مواعيد تشغيل المترو، لنقل الركاب وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات في إمارة دبي.