الامارات | 49 أقصى درجة حرارة.. "الأرصاد": طقس حار خلال "العيد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حاراً بوجه عام ومغبر وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق نهاراً، على أن يكون مائلاً للحرارة إلى معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، منوهاً باحتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، وخاصة يومي أمس واليوم الاثنين.

وذكر المركز أن الرطوبة النسبية ستشهد تزايداً في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية من الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، متوقعاً أن تكون درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة ما بين 46 و39 على السواحل والجزر، و49 و44 في المناطق الداخلية، و35 و28 في المناطق الجبلية، فيما تكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة 34 و30 في السواحل والجزر، و33 و27 في المناطق الداخلية، و31 و25 في المناطق الجبلية.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.