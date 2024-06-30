الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد: العزاء والصبر والسلوان للمغرب الشقيق

0 نشر
0 تبليغ

سيف بن زايد: العزاء والصبر والسلوان للمغرب الشقيق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن خالص تعازيه إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، وقال سموه عبر منصة «إكس»: نتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى أسرته الكريمة وإلى الشعب المغربي الشقيق، في وفاة والدة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا