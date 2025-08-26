«تريندز» يُناقش دور مراكز الفكر في تطوير الشراكة الأوراسية الكبرى

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الفعلي بروسيا، في أعمال منتدى «الشراكة الأوراسية الكبرى.. استراتيجية التنمية»، الذي عقدته المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي «IOEC»، في العاصمة الروسية موسكو، مؤخراً، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً أكاديمياً من 55 دولة، وبحضور ألكسندر بانكين، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، ضمن جولة المركز البحثية في روسيا.

واستعرض الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دور مراكز الفكر ومساهمتها في تطوير الشراكة الأوراسية الكبرى، حيث تلعب مراكز الفكر والبحوث دوراً تنموياً في صياغة المستقبل وبناء شراكات استراتيجية عابرة للحدود، من بينها الشراكة الأوراسية الكبرى.

وأكد أن العالم يعيش في خضم تحولات متسارعة ويزداد تشابكاً وتعقيداً على مختلف المستويات، فيما تتنامى التحديات المشتركة التي تواجه المجتمعات وتفرض تهديدات غير مسبوقة، ولكنها تتيح أيضاً فرصاً عظيمةً للتعاون والعمل والازدهار المشترك، لاسيما في ظل الثورة المعرفية والرقمية التي يشهدها العالم.

منصات تبادل المعرفة

وأوضح الدكتور العلي أنه في ظل هذه التحولات، تزداد أهمية مراكز الفكر التي تجاوزت دورها، فلم تَعُد تقتصر على كونها مجرد كيانات بحثية فحسب، بل باتت تشكل جسوراً استراتيجية تصل بين صانعي القرار في الحكومات، وبين قطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، فهي تمثل منصات تتيح تفاعلاً خلاقاً بين الرؤى والخبرات، وتعمل على تحويل الأفكار إلى سياسات قابلة للتطبيق.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن الشراكة الأوراسية الكبرى، بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية، أصبحت تمثل أحد المشاريع الأكثر طموحاً في القرن الحادي والعشرين، وفي ظل عالم يزداد تنافساً واستقطاباً، تسعى هذه الشراكة إلى إعادة تشكيل التفاعلات بين قارات أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لاسيّما أن العلاقات بين هذه المناطق باتت تتجاوز ما هو أوسع من التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتتطلّع إلى مستوى استراتيجي يعزز من بناء مستقبل مشترك لمجموعة واسعة من البلدان المتنوعة. وتابع: «لكي تنجح هذه الشراكة في تحقيق أهدافها الطموحة، لا بد من وجود قاعدة معرفية صلبة تدعم كل خطوة من خطوات البناء والتطوير، وهنا تأتي أهمية مراكز الفكر، كمؤسسات معرفية وأدوات فاعلة، في توجيه الاستراتيجيات وتحليل الاتجاهات العالمية».