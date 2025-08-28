عفراء الهاملي: يوم المرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات وبمستقبل أكثر إشراقاً

28 أغسطس 2025 21:05

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تحتفي هذا العام بمناسبتين تاريخيتين، هما الذكرى العاشرة ليوم المرأة الإماراتية، وخمسون عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي شكّل محطة محورية في ترسيخ حضور المرأة وتعزيز دورها في مسيرة الوطن.

وأوضحت أنه «قبل نصف قرن، كان من الصعب تصور أن تصبح المرأة الإماراتية رائدة فضاء، أو وزيرة، أو مبتكرة بارزة في شتى الميادين. أما اليوم، فقد أصبح هذا الواقع مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً»، لافتة إلى أن الثامن والعشرين من أغسطس ليس مجرد تاريخ في سجل الوطن، بل لحظة محورية لتكريم الرؤية، والعزيمة، والإنجاز.

وقالت الهاملي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن مسيرة المرأة الإماراتية هي رحلة حافلة بالطموح والصمود والعطاء المستمر للوطن، وهذه المناسبة لا تقتصر على استذكار الإنجازات فحسب، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن المرأة الإماراتية ستظل في صدارة مسيرة الوطن، شريكة في كل نجاح، ورافداً أساسياً لرحلة التنمية والتقدم.

وأضافت «لقد كانت المرأة دوماً ركيزة أساسية في نهضة دولة الإمارات، وكإماراتية وأم ودبلوماسية، أدرك حجم الأدوار التي نضطلع بها والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ويوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة لتكريم من دعموا مسيرة تمكين المرأة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في دعم المساواة وتمكين المرأة».

وتابعت «كما أن الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد أرست ثقافة مجتمعية تشجع بنات الإمارات على التميز والريادة، وتحمل المسؤولية، وصناعة المستقبل».

وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية «لقد شهدت العقود الخمسة الماضية تحولات نوعية، فالمرأة الإماراتية تتصدر اليوم نسب خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتسهم بفاعلية في تقدم الدولة في ميادين العلوم والاقتصاد والعمل الدبلوماسي وسائر القطاعات الحيوية، كما أصبحت مبتكرة، وصانعة قرار، ومصدر إلهام للأجيال، تحفزهن على العمل الجاد والسعي نحو التميز».

وذكرت الهاملي أن هذا التقدم يبرز بشكل خاص في مجال العمل الدبلوماسي، حيث تتزايد أهمية الحوار وبناء التفاهم العالمي، وقد جسدت دبلوماسيات دولة الإمارات هذا الدور من خلال إنجازات بارزة شهدها العام الجاري، منها صدور كتاب معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بعنوان «عندما تتحرك الرمال: قصة إكسبو دبي - صناعة الأمل في أوقات عصيبة»، الذي يعكس قيادتها الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي، أحد أبرز الأحداث الدولية في القرن الحادي والعشرين.

ونوّهت إلى انتخاب شيخة ناصر النويس أميناً عاماً لمنظمة السياحة العالمية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1975، إلى جانب تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة في وزارة الأسرة التي استُحدثت مؤخراً، في خطوة تؤكد التزام الدولة بجعل الأسرة حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، ورافداً للقيم الوطنية ورؤية التنمية بعيدة المدى.

وقالت الهاملي «هذه الإنجازات ما هي إلا بداية لمسيرة متواصلة، ويسعدني في هذا الصدد قيادة فريق من الشباب الإماراتي المبدع، وفي مقدمته الكفاءات النسائية، بما يجسد روح المبادرة والابتكار في مستقبل العمل الدبلوماسي، كما تواصل الإماراتيات كسر الحواجز والبناء على ما أسسته الرائدات في بداية مسيرتهن، في ميادين الاقتصاد والمجال الأكاديمي والعلوم والقطاع الحكومي».

ونوّهت إلى أنه مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ستتقدم الإماراتيات الصفوف في نقاشات عالمية محورية، من مواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود السلام، إلى دعم أجندة التنمية المستدامة. واستطردت «إن أصواتهن ورؤيتهن ضرورة لرسم مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً، وهن لا يجسدن طموحات وطننا فحسب، بل أيضاً آمال نساء العالم الساعيات إلى المساواة والتمكين، ويأتي ذلك بدعم راسخ من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بما يعكس جهوده الدؤوبة وحرصه المستمر على تمكين المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في العمل الدبلوماسي، وترسيخ مكانتها في كافة المجالات».

وأكدت الهاملي أنه «مع تطلعنا إلى المستقبل، أصبح الطريق واضح المعالم، فقد تجاوزت المرأة الإماراتية مرحلة الطموح في بلوغ النجوم، لتصبح اليوم من ترسم المسار الذي يضمن لدولتنا التفوق بالاندماج، والابتكار، وصناعة الفرص».

واختتمت قائلة: «بفضل الالتزام الراسخ لقيادتنا، ستبقى المرأة في محور إنجازات دولة الإمارات الرائدة، حاملة شعلة العمل الجاد والمخلص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولتنا وللعالم».