تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تنظِّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025»، خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر 2025 في مقر الأكاديمية في أبوظبي.

وتُنظَّم البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بمشاركة شبكة أبوظبي للإعلام، وقنوات أبوظبي الرياضية، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة صحة، وهيئة المساهمات المجتمعية، معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومسافي، و«مينيماليست». حيث تُعَدُّ النسخة الأضخم والأكثر تنافسية حتى الآن، في تجسيد لجهود الأكاديمية المستمرة في الارتقاء بالرياضة النسائية في الدولة والعالم العربي.

تستضيف نسخة 2025 في مبنى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ستة فِرق من البلدان العربية، هي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة من دولة الإمارات، وفريق سلوى الصباح من دولة الكويت، ونادي العلا الرياضي من المملكة العربية السعودية، وفريق أكاد عنكاوا من جمهورية العراق، وفريق وادي فينان من المملكة الأردنية الهاشمية، وفريق 6 أكتوبر من جمهورية مصر العربية، وتجسِّد هذه الفِرق نموذجاً حياً يجمع بين قوة الأداء الرياضي وثراء التنوُّع الثقافي، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة منافسات شائقة وأداء رفيع المستوى.

وعلى مدى خمسة أيام، تشهد البطولة منافسات تنطلق يومياً من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً، عبر أدوار تمهيدية يتبعها دور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية لتحديد الفريق الفائز بالكأس.

وقالت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية «باتت بطولة (كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات) واحدةً من أبرز الفعاليات الرياضية النسائية على مستوى المنطقة، ويعكس اتساع نطاق المشاركة هذا العام وشدة المنافسة التقدُّم الذي نحقِّقه في تعزيز الرياضة النسائية، وتوفير منصة للاعبات لإبراز مواهبهن».

تأتي بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات» ضمن رسالة الأكاديمية الرامية إلى تمكين الفتيات والنساء في الدولة والمنطقة العربية، من خلال ترسيخ قيم الاحترافية والروح الرياضية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.