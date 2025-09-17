جراحة عظام دقيقة في مستشفى مدينة زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (الاتحاد)

أجريت في مستشفى مدينة زايد عملية جراحية نادرة ناجحة لطفل يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث تعتبر تلك العملية إنجازاً طبياً بارزاً، وقام أطباء مستشفى مدينة زايد بإجراء جراحة عظام دقيقة ومعقدة لمساعدة المريض على التعافي من إصابة بالغة في الركبة كانت قد أثرت بشكل كبير على جودة حياته. وكان المصاب قد وصل إلى مستشفى مدينة زايد وهو يعاني ألماً شديداً واضطراباً في ركبته اليمنى، بعد تعرضه لالتواء أثناء ممارسته لكرة السلة. وبعد إجراء فحوص شاملة تحت التخدير العام، تم تشخيصه بتمزق معزول في الرباط الصليبي الخلفي للركبة اليمنى، وقد تم تأكيد التشخيص بوساطة التصوير بالرنين المغناطيسي. ويُعد الرباط الصليبي الخلفي مكوناً مهماً في ربط عظم الفخذ بعظم الساق، ويعتبر تمزقه أقل شيوعاً بكثير من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، حيث يمثل نحو 3% فقط من إصابات الركبة الرياضية. كما أن حالات تمزق الرباط الصليبي الخلفي تعتبر نادرة جداً بين الأطفال.