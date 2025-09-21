سيف بن زايد: «الداخلية» تقود عملية دولية لمكافحة استغلال الأطفال عبر «الإنترنت»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الوزارة قادت عملية دولية منسقة شملت 14 دولة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر «الإنترنت».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «انطلاقاً من حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الأطفال أينما وجدوا، قادت وزارة الداخلية عملية دولية منسقة شملت (14) دولة، وهي: روسيا، وإندونيسيا، وبيلاروسيا، وصربيا، وكولومبيا، وتايلاند، والنيبال، والبيرو، والبرازيل، والفلبين، وقيرغيزستان، والإكوادور، والمالديف، وأوزبكستان، واستهدفت مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «أسفرت العملية عن نتائج بارزة من خلال إنقاذ (165) طفلاً من مختلف دول العالم، والقبض على (188) مشتبهاً به، وإغلاق (28) شبكة إجرامية، وتعطيل العديد من الحسابات الإلكترونية المستخدمة في الجرائم، وتشكيل دوريات إلكترونية في مختلف القارات، إلى جانب تبادل الخبرات بين أجهزة الشرطة لتعزيز التعاون العالمي».

وقال سموه: «شكراً لجميع شركائنا على التزامهم الإنساني تجاه حماية الأطفال حول العالم، والحرص على عمل تكاملي مشترك يعزز أمن المجتمعات».

